Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 29 de noviembre de 2024, p. 24

Guadalajara, Jal., El 21 de noviembre, a menos de dos semanas de terminar su sexenio, el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, publicó en el periódico oficial una lista con 15 nuevos notarios públicos a los que entregó la patente de fedatarios o fiat; destacan el hijo del ex gobernador Emilio González Márquez (2006-2012), el hijo del ex secretario de Gobierno y candidato a gobernador en 2012 Fernando Guzmán Pérez Peláez, además del hermano del actual secretario de Transporte, Diego Monraz, todos panistas o ex panistas.

Emilio González Guzmán, hijo del conservador González Márquez, terminó la carrera de abogado en la Universidad de Guadalajara en 2007, y entre los asuntos legales representativos que destacan en su currículum están defender a una empresa internacional con instalaciones en Jalisco inconforme por la construcción de un gasoducto, además de que actuó para una institución financiera en relación con el cobro judicial de una deuda de 3 millones de dólares .

Santiago Guzmán de Anda es hijo de Fernando Guzmán, uno de los panistas más cercanos al clero y miembro del Yunque, organización secreta ultracatólica y de extrema derecha, de origen mexicano con alcance internacional. Se graduó de abogado en 2016 en la Universidad Panamericana, institución privada cercana a la prelatura del Opus Dei. Padre e hijo ahora son notarios públicos.