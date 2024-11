Ana Mónica Rodríguez y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Viernes 29 de noviembre de 2024, p. 6

Silvia Pinal, la última gran diva del cine, teatro y televisión mexicana; musa inspiradora, símbolo sexual, mujer emprendedora y una de las protagonistas del siglo XX, falleció la tarde de este jueves a los 93 años de edad, acompañada de su familia.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó ayer el fallecimiento de la primera actriz Silvia Pinal,de quien destacó que su talento cinematográfico y teatral es parte de la memoria cultural de México .

Resaltó que muchas generaciones de mexicanas y mexicanos crecimos admirándola y externó sus condolencias a los familiares y amigos de la última gran diva del cine, teatro y televisión mexicana, expresó en redes sociales.

El sábado se realizará un homenaje en el Palacio de Bellas Artes.

Silvia Pinal en fechas recientes fue ingresada en varias ocasiones al hospital. Debido a los estragos de la influenza, a finales de 2023; en marzo pasado estuvo 12 días internada debido a una lesión en el coxis, pero lo más nuevo ha sido hace una semana por problemas derivados de una infección en las vías urinarias, los cuales se complicaron hasta su deceso. Ayer, su ex esposo Enrique Guzmán acudió al nosocomio y expresó que a doña Silvia le gustaba vivir.

Actriz consagrada, productora arriesgada, pionera del teatro musical, política y legisladora, también condujo y produjo durante 22 años el programa Mujer, casos de la vida real; participó en más de 80 filmes, en más de 40 puestas en escena y alrededor de 33 programas televisivos.

A lo largo de su vida recibió infinidad de premios, reconocimientos y homenajes –nacionales y en el extranjero– por su prolífica carrera, como el Ariel de Oro en 2008, además de otras estatuillas conferidas por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas por su actuación en Locura pasional y La dulce enemiga, así como Mejor Coactuación por Un rincón cerca del cielo.

Quien era llamada leyenda viva fue dirigida por los cineastas Luis Buñuel, Gilberto Martínez Solares, Miguel Zacarías, Emilio Fernández, entre otros; trabajó con Pedro Infante, Germán Valdés Tin Tan, Mario Moreno Cantinflas, Carmen Montejo, Joaquín Pardavé, Blanca Estela Pavón, Andrés Soler y Marga López; también fue alumna de grandes maestros como Carlos Pellicer, Salvador Novo y Xavier Villaurrutia e inmortalizada por Ricardo Ponzanelli en una de sus obras escultóricas y por Diego Rivera en un retrato de cuerpo entero, plasmado en 1956.

El 29 de agosto de 2022, la diva recibió un emotivo homenaje en el Palacio de Bellas Artes, adonde acudió acompañada por sus hijos Sylvia Pasquel, Alejandra y Luis Enrique Guzmán; además de su nieta Stephanie Salas y sus bisnietos Camila Valero y Michelle Salas, entre otros de sus familiares y amigos.

Me siento emocionada en este momento, llena de ilusiones; no sé, la gente me quiere... el teatro, que amo , expresó ese día Pinal, quien recibió halagos de su familia y aplausos de pie de los asistentes a la sala principal del máximo recinto cultural del país.

La biografía de la gran Silvia Pinal refiere que nació en Guaymas, Sonora, el 12 de septiembre de 1931. A los 13 años llegó a vivir a la Ciudad de México, porque siempre tuvo claro que quería dedicar su vida al escenario fue empujada por su padre a estudiar una carrera seria y útil, como era en esa época, y escogió taquimecanografía y a la par de su preparación profesional como secretaria, la llevó a estudiar el bel canto con el profesor Reyes Retana , recordó Sylvia Pasquel en ese tributo a su madre en la sala principal de Bellas Artes, en 2022.

Pinal ingresó luego a la Escuela de Arte Teatral de Bellas Artes, donde recibió clases bajo la tutela de Carlos Pellicer, Salvador Novo y Xavier Villaurrutia. Su debut en el teatro fue con la obra de William Shakespeare Sueño de una noche de verano y gracias a su simpatía obtuvo su primer trabajo en la radio en un programa de comedia.

Pasquel rememoró: “Su desempeño generó que los publicistas de la estación la recomendaran para participar en una compañía de teatro experimental que montaba la obra Los caprichos de Goya, escrita y dirigida por Rafael Banquells”.

Tras debutar en comedias radiofónicas en la estación de radio XEQ y luego de probar suerte como cantante de ópera, la novel actriz interpretó distintos papeles a principios de los años 50. Debutó en cine en 1949, con la cinta Bamba, dirigida por Miguel Contreras Torres; le siguieron El pecado de Laura, Escuela para casadas, La mujer que yo perdí y Mujer de medianoche.