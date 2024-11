Me he influenciado por todas las culturas, pero mi diálogo más profundo ha sido con la cultura mexicana, especialmente con los códices y la lengua náhuatl , añadió.

El libro Sergio Hernández en el Colegio de San Ildefonso se divide en seis capítulos: Códices (dos apartados), Universos, Mitos, Naturaleza y Cuadernos de viaje. Cada sección se enfoca en distintas temáticas que han sido recurrentes en la obra de Hernández a lo largo de las décadas.

La jardinería, que es otra extensión de mi trabajo, también me ha permitido mantener viva mi creatividad. En tanto, de mi querido amigo Francisco Toledo, con quien compartí su amor por el arte y la pasión por la preservación del patrimonio cultural de Oaxaca, me he plagiado todo lo que he podido y me ha funcionado , bromeó.

Sergio Hernández adelantó que en abril de 2025 inaugurará una exposición sobre Japón, en la cual presentará 36 obras inspiradas en ese país, en Houston, Texas, Estados Unidos.