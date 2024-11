Maritza Gallardo, vocera de la comisión, explicó que a mediados de octubre se difundió una circular del director general de Administración, Javier Pineda Saynes, en la que anunció que al haber concluido el periodo para el que habían sido contratados, el 30 de septiembre, ya no se daría continuidad a su contratación, con excepción de instructores, profesores y talleristas.

Posteriormente, la Secretaría de Administración y Finanzas emitió una circular en la que autorizó a las alcaldías prorrogar hasta diciembre los contratos, pero la alcaldía Xochimilco, con el pretexto de que el gobierno anterior no dejó el presupuesto suficiente para el pago de sueldos, no sólo decidió no recontratarlos, sino que se negó a pagar los días laborados posterior al cambio de administración.

Personal de la Dirección General de Concertación Política y Atención Social propuso instalar una mesa de trabajo el próximo lunes, pero fue rechazada por los manifestantes al advertir que ya son dos las mesas de trabajo que realizan con funcionarios de la dependencia y la Secretaría deAdminstración y Finanzas, pero la alcaldía sólo pagó a 80 por ciento de los trabajadores los salarios que se debían.

Gallardo dijo que las negociaciones iban bien, pero Isaac Ramírez Capultitla, secretario particular de la alcaldesa, Circe Camacho Contreras, rompió las pláticas y dijo que ya no se harían más pagos ni contrataciones.

Manifestantes exigían que la mesa de trabajo se realizara con los titulares de las áreas de Administración, Finanzas y Recursos Humanos y Laborales de la alcaldía, que son quienes pueden resolver, con la instrucción de la alcaldesa.