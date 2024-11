N

ació en Alamosa, Colorado, en 1955. Tiene una larga experiencia política. Fue fiscal general de su estado natal de 1999 a 2005. En ese cargo puso especial énfasis en la persecución de fugitivos. Al terminar su encargo en Colorado, se convirtió en el primer senador de origen hispano estadunidense. Fungió como Secretario del Interior, de 2009 a 2013, durante la presidencia de Barack Obama. Ken Salazar prometió restaurar la integridad de la Secretaría del Interior, que se había vuelto demasiado amiga de los empresarios durante la era Bush , pero según Alan Prendergast, no cumplió: otorgó cientos de permisos con categorías especiales para exploración petrolera en aguas profundas ( Salazar is spinning the Deepwater Horizon debacle , Westword, 13/5/10). La plataforma Deepwater Horizon, de British Petroleum, fue una de las beneficiarias. El 10 de abril de 2010, tras recibir la autorización de Salazar, una explosión en la plataforma mató a 11 trabajadores, provocó un destello visible a 64 kilómetros y suscitó un derrame de petróleo –según Greenpeace– que generó una mancha de 210 kilómetros de largo y 110 kilómetros de ancho en el Golfo de México. Aunque suele presentarse como ambientalista y defensor de las energías limpias (así justifica su involucramiento en el Tren Maya) como secretario del Interior, otorgó permisos a la firma Shell para explotar petróleo en el Ártico.

Presentó sus credenciales de embajador de EU en México, el 14/9/21. Allí ha desarrollado una actividad frenética encaminada a refuncionalizar el territorio mexicano conforme a los intereses de EU. Por ejemplo, el 28 de marzo de 2024, celebró la nueva asociación de su país con México para la fabricación de semiconductores, cuyo objetivo consiste en crear cadenas de suministro en el marco de la Ley de Chips. De acuerdo con la Casa Blanca, esa ley propone la supremacía estadunidense en una tecnología que incluye desde electrodomésticos hasta sistemas de defensa y fabricará componentes esenciales para la Defensa de EU, como la supercomputadora escala zetta, tecnologías de información cuántica y de comunicación avanzada. La inclusión de México en las cadenas de suministros requeridas por la Ley de Chips volverá casi imposible distinguir si las industrias que se instalen aquí elaborarán productos para la industria civil o fabricarán componentes para el complejo militar industrial destinados a la carrera armamentista contra China.

El embajador ha realizado actividades inusuales. Por ejemplo, su acompañamiento al proyecto del mal llamado Tren Maya. El diplomático ha sostenido formalmente al menos siete reuniones con los cinco gobernadores de los estados por los que atraviesa el ferrocarril. La última se celebró el 18 de abril de 2023 y, según el estadunidense, tuvo como objeto discutir sobre inversiones privadas, desarrollo de las comunidades, migración, seguridad y energías renovables. En las reuniones se ha contado con la presencia, añadió, de representantes de la Cámara estadunidense de Comercio.