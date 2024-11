Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Jueves 28 de noviembre de 2024, p. 15

Sin un diálogo permanente entre docentes y la Secretaría de Educación Pública (SEP), la evaluación formativa pierde sentido, porque no se entiende la enorme heterogeneidad de lo que ocurre en las escuelas. Se nos pide trabajar por proyectos, pero se debe entregar una evaluación formativa traducida en calificación, que no es otra cosa que una certificación, es decir, hay una contradicción , señalaron directores y profesores de educación básica.

Destacaron que esta semana se inició la entrega de reportes de evaluación a los padres o tutores del primer trimestre del ciclo escolar 2024-2025, pero sin mayor orientación ni a los padres ni los alumnos, y mucho menos a los docentes, lo que favorece que muchas escuelas sigan aplicando exámenes estandarizados para evaluar a los alumnos, lo que contradice la propuesta de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) .

Francisco Bravo, director de la primaria Leonardo Bravo, destacó que no hay un mecanismo de permanente comunicación con las autoridades educativas, que ponen como tema central aspectos como el ajuste del calendario escolar para la entrega de evaluaciones, o que no se cumple con el día. Pero eso no es lo central de la evaluación, sino discutir si debe ser de carácter formativo o una calificación sumativa, que sólo certifica; ese es un debate fuerte .