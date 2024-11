Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Jueves 28 de noviembre de 2024, p. 12

El fin de la lucha feminista no es disminuir la violencia, sino crear sociedades distintas para dar lugar a lo que no se tiene , pues así se han conseguido avances tangibles, como la Fiscalía Especializada en Feminicidio, que, a cinco años de creada en la Ciudad de México, lleva mil 500 expedientes de muertes violentas, de ellos 350 catalogados como feminicidios, resaltaron investigadoras.

Lo complicado no es catalogar un feminicidio, sino derrumbar los mitos y estereotipos de género en las fiscalías, ministerios públicos, policías y autoridades, señalaron, y resaltaron la importancia de homologar el tipo penal de este crimen en el país, ya que hoy depende de cada estado cómo se trata; por ende, no hablamos de lo mismo, lo que conlleva consecuencias en la incidencia, y lo que queremos son estadísticas confiables, no porque nos guste contar muertes violentas, sino porque necesitamos precisión en los datos para tomar decisiones adecuadas para políticas públicas y política criminal , plantearon en el conversatorio Heteropatriarcado y Marco Jurídico dentro de Jornadas Violencia, Mujer y Género, organizado por El Colegio Nacional.

Crecimiento