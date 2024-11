Los aranceles son el punto de partida de la negociación. ¿Qué exigiría México? Pues que si realmente queremos controlar este tema del fentanilo, cortemos el suministro de armas, porque en México es ilegal tenerlas. No sólo Mexico: también ellos tienen que hacer un esfuerzo , indicó el funcionario.

En días pasados, Donald Trump amenazó a México y Canadá con imponer aranceles de 25 por ciento si no frenan el flujo de drogas y migrantes indocumentados, amago que según Ebrard no prosperará, dado que es una medida demasiado costosa para una región que mueve un tercio del comercio mundial.

Al preguntarle si ante las amenazas de Trump México amagaría con responder de la misma forma, el titular de la SE aclaró que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no está por los impuestos , sino por una estrategia de diálogo, persuasión y resolución, acerca de la cual confía en que dará buenos resultados.

Ahorita estoy 80-20 a que los aranceles que dice el presidente Trump no se van a aplicar. No va a prosperar esa idea, es demasiado costosa para todos. Poner un impuesto lo único que hará es complicarnos la vida a todos, no tiene sentido. Al final de todo es un planteamiento para una negociación, podemos estar tranquilos , explicó.

Ebrard resaltó que México es el principal exportador e importador de Estados Unidos, además, el actual tratado comercial con ese país y Canadá (T-MEC) es una negociación que se tradujo en un crecimiento de 48 por ciento desde 2020, por lo que debe protegerse si se quiere que la región continúe creciendo.