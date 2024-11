El próximo mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo de acuerdo con detener la migración y cerrar la frontera entre ambos países, a lo que la titular del Ejecutivo contestó: “Reiteramos que la postura de México no es cerrar fronteras, sino tender puentes entre gobiernos y entre pueblos.

Durante la pandemia, Trump expresó que gracias al muro y al trabajo de las agencias de control migratorio hemos logrado la frontera sureña más segura en la historia de Estados Unidos , frenando no sólo a migrantes, sino a criminales, el narcotráfico, a terroristas y hasta el covid-19 proveniente del lado mexicano.

En muchas ocasiones el republicano aseguró sin fundamento que México estaba pagando el muro fronterizo , que es una barrera vital para detener las drogas que cruzan a Estados Unidos , además de enfatizar que su administración detuvo el flujo de narcóticos a cantidades récord .

El republicano resaltó que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien consideraba su amigo , le ayudó a aumentar la seguridad fronteriza, a pesar de que en reiteradas ocasiones el ex mandatario mexicano criticó abiertamente que la iniciativa de Trump no funciona y la calificó de idea sin futuro .

En una entrevista con el programa 60 Minutes, de la cadena CBS, en marzo de este año, López Obrador recordó que durante su mandato, cuando Trump buscaba construir el muro, le ofreció enviarle videos de túneles cavados bajo las barreras ya colocadas por Estados Unidos en toda la frontera. “Trump se quedó callado y luego se echó a reír y me dijo: ‘con usted no puedo ganar’”, aseveró el ex presidente.