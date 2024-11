Alonso Urrutia y Alma Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 28 de noviembre de 2024, p. 3

Un día después de enviarle una carta fijando la postura del gobierno frente a los amagos de imponer 25 por ciento de aranceles a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, sostuvo una excelente conversación con el próximo presidente del vecino país del norte para abordar dos temas centrales: migración y tráfico de fentanilo.

Acompañada por el canciller, Juan Ramón de la Fuente, la Presidenta realizó su llamada a las 14 horas desde sus oficinas: abordamos la estrategia mexicana sobre el fenómeno de la migración y compartí que no están llegando caravanas a la frontera norte porque son atendidas en México , escribió en sus redes sociales. Hablamos de reforzar la colaboración en temas de seguridad en el marco de nuestra soberanía y de la campaña que estamos realizando en el país para prevenir el consumo de fentanilo .

Más tarde, Trump publicó que la Presidenta había aceptado cerrar la frontera, por lo que Sheinbaum emitió un segundo mensaje en el que, sin hacer referencia explícita a la declaración del republicano, señaló: le expuse la estrategia integral que ha seguido México para atender el fenómeno migratorio, respetando los derechos humanos. Gracias a ello se atiende a las personas migrantes y a las caravanas antes de que lleguen a la frontera. Reiteramos que la postura de México no es cerrar fronteras, sino tender puentes entre gobiernos y entre pueblos .

En conferencia, Sheinbaum afirmó que si se llegan a poner aranceles y entramos a un proceso de subir aranceles corresponderá al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, analizar los aspectos técnicos para dar respuesta a esta medida. No detalló en qué ámbitos se podría responder con aranceles. Expresó su convencimiento de que se mantendrá el T-MEC. Nos ayuda a las tres economías y lo saben los tres países .

No estamos cruzados de brazos