omo en otros momentos de la historia, el petróleo podría ser la mejor arma de México contra la política proteccionista del próximo presidente Donald Trump. Siete de cada 10 barriles de petróleo que importa Estados Unidos los producen Canadá y México. Aplicar un impuesto de 25 por ciento repercutiría en el precio de la gasolina y haría vulnerable su sistema militar en momentos críticos por el conflicto Rusia-Ucrania. Después de varias crisis petroleras que dejaron tirados en las carreteras a los automovilistas, Washington decidió tener a sus proveedores en América para no depender de Medio Oriente. Es así como en la actualidad Canadá le vende 4 millones de barriles de petróleo al día; México, 475 mil; Brasil, 219 mil, y Venezuela, 213 mil. Su antiguo principal provedor, Arabia Saudita, sólo 299 mil. Si Trump aplicara la tarifa de 25 por ciento, la inflación no sería lo más grave: ¿cómo encararía el conflicto europeo sin combustible? Su reserva estratégica es limitada. ¡Y querían los prianistas que el Estado mexicano entregara su petróleo a compañías privadas nacionales y extranjeras!

Elektra sale de la BVM

Grupo Salinas informó ayer que después de más de 30 años en la Bolsa Mexicana de Valores, ésta no ha logrado reflejar el verdadero valor de las acciones de Grupo Elektra ni representar un beneficio para sus accionistas . En un comunicado, el grupo de negocios del empresario Ricardo Salinas Pliego agrega: más de 95 por ciento de sus accionistas se inclinan por privatizar la compañía para reorganizarla y maximizar su valor alrededor de sus amplios activos tecnológicos, digitales y físicos, tanto nacionales como internacionales .

Díselo a Claudia

Asunto: la ansiada tarjeta de la pensión

Agradezco a la Cuarta Transformación los beneficios a la población en general. Pero, en particular, a casi un año de inscribirme en el programa Adulto Mayor Bienestar aún no me entregan mi tarjeta para recibir mi apoyo. Por enésima vez he consultado en el módulo de atención de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y me dicen que es poco el tiempo, ya que se capturó en febrero de este año. El talón de registro es 22772886, con fecha 6 de diciembre de 2023.

César Lemus Zagaceta

Donald Trump dice que a un oponente débil lo aplasta, y con el fuerte se pone a negociar. Eso lo sabe la presidenta @Claudiashein

Alejandra F. de Erruzca @AleFerruzcaL

