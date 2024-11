Ebrard sólo indicó en su ponencia que la tarifa afectaría a las empresas Ford, General Motors y Stellanis, y lo hará, pero el motivo de Trump no es recaudatorio, sino de obligarlos a instalar sus fábricas en Estados Unidos. Hay que tomar la amenaza muy en serio.

Un dato más es que el fabricante de autos eléctricos Elon Musk, dueño de Tesla, suspendió su proyecto de construir una fábrica en Monterrey. Mi vaticinio es que esta suspensión es permanente, ahora que apoya a Trump sin ambages. Hasta usa una cachucha que dice Make America Great Again.

Nótese también que en el arancel, la amenaza no es sólo para México, sino también para Canadá. Esto es porque últimamente algunos políticos canadienses han buscado divorciarse de México en el T-MEC y armar uno bilateral con EU.

La tarifa de marras debe tomarse muy en serio por ser una promesa de una campaña que tuvo el lema Make America Great Again (Hagamos a Estados Unidos Grande de Nuevo) con el regreso de toda la industria que ha brincado fronteras en busca de condiciones económicas que permitan a las empresas un mejor ambiente salarial para seguir siendo competitivos y, claro, beneficiar a sus inversionistas.

Hay un motivo secundario que Ebrard no mencionó. Éste tiene que ver con que durante su larga campaña presidencial de más de tres años, Trump en diversas ocasiones se reunió con los líderes sindicales de Estados Unidos. A ellos les prometió que si votaban por él regresaría la manufactura automotriz a Estados Unidos. Finalmente, Trump obtuvo el voto sindicalista, el cual tradicionalmente no vota por los republicanos, sino por los demócratas. Esa vez lo hicieron por Trump, republicano.

Guadalupe Martínez Galindo

