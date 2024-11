Expusieron que ante los pasivos que Pemex no solventa, no han tenido más opción que disminuir los salarios de sus trabajadores hasta en 50 por ciento, para no cerrar.

Si bien la manifestación de ayer no afectó a terceros, los reclamantes no descartaron que de requerir movilizarse por falta de soluciones, cerrarán vialidades de la ciudad de Villahermosa, a fin de que Pemex atienda sus demandas.

Alrededor de la protesta se apostaron elementos de la Secretaríade Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Estatal de Caminos, pues originalmente se anunció que sería bloqueado el Puente de Los Monos, que conecta a Villahermosa con municipios de la región Chontalpa.

Enviados de la Secretaría de Gobierno estatal acudieron a dialo-gar con los inconformes y se informó que esa dependencia mediará para que se instalen mesas de negociaciones entre las partes en conflicto.