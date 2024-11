De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 28 de noviembre de 2024, p. 8

El legado más importante que el cineasta Alberto Isaac (1923-1998) dejó a su hijo Claudio fue ser un hombre que supo ser feliz, más allá de la persecución de prestigio, fama, premios o perfección de la obra .

El director de En este pueblo no hay ladrones jamás se mareó con sus logros, porque siempre relativizó todo lo que le pasaba; nunca se tomaba en serio, eso para mí tiene mucho valor, porque he conocido personas de gran estatura como creadores pero que tienen como talón de Aquiles el creérsela , explicaba en estas páginas Claudio Issac, escritor, artista plástico y cineasta que ayer falleció a los 67 años.

Nacido en la Ciudad de México en 1957, Claudio Isaac era hijo de la escenógrafa, bailarina y creadora visual Lucero Rueda, y del cineasta y artista Alberto Isaac. Incursionó en el cine desde muy joven como actor infantil en Tiempo de morir, de Arturo Ripstein y una de sus películas El día que murió Pedro Infante obtuvo una nominación al Premio Ariel en 1984.

Cuando publicó en 2008 su libro Cenizas de mi padre comentó a este diario que le hizo comprender que todo es perecedero y muy relativo. Quizá es más sabio ser un tipo despreocupado. En el texto señalo que a veces mi padre era hasta desvergonzadamente despreocupado, pues como nadador a veces no entrenaba y como cineasta le ilusionaba una película, pero a veces prefería irse a una huerta de mangos a ver qué fruta estaba madura y dejaba botada la filmación. Desde un punto de vista estricto, esas acciones pueden ser sacrilegios, pero desde una perspectiva abierta, humana y gozosa te describe a un personaje muy simpático .

Ese libro fue para Claudio Isaac, quien también fue cineasta e ilustrador, un objeto transformador; soy otro después de él. En cierto sentido, esa obra es mi hija, pero en otro, siento que me parió, que dio a luz a otra persona .

Durante su niñez y juventud, Claudio Isaac fue testigo privilegiado de la unión y compañerismo de los intelectuales de la década de los años 60 y 70, unión atribuida básicamente, explica, a la dimensión del Distrito Federal: Los escritores de San Ángel y Coyoacán se juntaban con los de Las Lomas y Tacubaya, había más inocencia y más buena fe, se ayudaban, se acompañaban, era otro México .