El dólar frenó su avance de las últimas jornadas, justo antes del puente festivo en Estados Unidos, por el Día de Acción de Gracias y el Black Friday, en donde el jueves no habrá operaciones financieras y el viernes sólo habrá actividad medio día.

El peso no disimuló su recuperación frente al dólar luego de los acuerdos a los que llegaron Claudia Sheinbaum y Donald Trump. La divisa mexicana recuperó casi 20 centavos, para operar en mercados internacionales en alrededor de 20.3813 pesos por dólar.

▲ La volatilidad en la operación cambiaria no ha requerido la intervención del Banco de México. Foto Luis Castillo

Mercado ordenado

Pese a la volatilidad que le han inyectado las elecciones en México y Estados Unidos, la operación en el mercado cambiario en México ha sido ordenada, por lo que no ha sido necesario intervenir para proveer de liquidez al mercado, afirmó Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México (BdeM).

El peso acumuló una depreciación de 21.5 por ciento frente al dólar desde las elecciones del 2 de junio en México y una caída de 2.3 por ciento desde el 5 de noviembre.

Mas que buscar un nivel de tipo de cambio, pues no tenemos un objetivo, se busca liquidez en la operación, pero el mercado opera de manera ordenada, no es necesario intervenir, pues no ha habido necesidad , precisó Rodríguez.

Recalcó que el tipo de cambio es una variable flexible y se ha mantenido sensible a las señales sobre las políticas públicas de EU.

En lo que va del año, el peso mexicano acumuló una depreciación de 16.37 por ciento. Ante este escenario, la gobernadora aseguró que todavía es muy temprano para responder la pregunta sobre los remanentes del Banco de México, pues todavía falta mes y medio para terminar el ejercicio fiscal.