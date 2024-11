“En el escenario base que nosotros tenemos no hay aranceles en el mercado de Norte América, estos aranceles afectan la economía y las empresas de diversos países, un arancel a una firma mexicana es un arancel a una empresa estadunidense, eso encarecería la cadena de producción de Estados Unidos.

Es poco probable que Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, aplique aranceles de 25 por ciento a productos procedentes de México en cuanto tome posesión y resulta muy difícil que cancele el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), afirmaron Bank of America (BofA) y el banco Ve por Más (Bx+).

No habrá aranceles al final de cuentas, porque si no, el T-MEC no sería un tratado de libre comercio, además son impuestos al mismo país, por ejemplo, en la industria automotriz, una pieza de un auto pasa en promedio siete veces la frontera , explicó Romano Mussali.

En conferencia, para presentar las perspectivas de 2025, BX+ refirió que entre los riesgos para México con la llegada de Trump se podría recibir menores remesas.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que la imposición de aranceles mutuos entre Estados Unidos y México sería devastadora para ambas economías.