Tras resaltar los beneficios que ha traído la relación comercial a las naciones de América del Norte, y asegurar que más que socios comerciales, los tres países son socios de producción, Rodríguez Ceja aseveró que sería prematuro señalar implicaciones a las medidas proteccionistas (aranceles) de Donald Trump, porque aún no se cuenta con suficiente información.

No debemos adelantar conclusiones. Esto no quiere decir que no estemos considerando distintos escenarios para que, en su momento, podamos comunicar las implicaciones que esto pudiera tener, en caso de que ocurra, sobre los panoramas inflacionario y económico en general , aseveró Victoria Rodríguez.

Resaltó que México cuenta con fundamentos macroeconómicos sólidos y uno de ellos es la existencia y credibilidad de la banca central, lo que fortalece la resiliencia del país, pues sus acciones están enfocadas en preservar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, en beneficio de la población.

La batalla inflacionaria

Aunque la batalla contra la inflación no se ha ganado, la junta de gobierno del Banco de México sostuvo que se mantendrá el descenso de las tasas de interés, pero las mantendrá en zona restrictiva por un periodo prolongado, pues al igual que con el crecimiento económico, la inflación también muestra riesgos ante las políticas económicas de la próxima administración de Donald Trump en Estados Unidos.

Irene Espinosa, la subgobernadora que próximamente dejará la junta, destacó que el descenso de las tasas de interés es un ajuste de política monetaria, mas no una declaración de victoria contra la inflación, pues hay riesgos de choques, el consumo es elevado y las amenazas comerciales son muchas.