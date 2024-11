Afp

Periódico La Jornada

Jueves 28 de noviembre de 2024, p. 6

Besançon. El pintor francés Gustave Courbet (1819-1877) es conocido ante todo por su cuadro El origen del mundo (1866), que despertó escándalo al representar un sexo femenino, y ahora esa reputación queda reforzada con un centenar de cartas de alto voltaje erótico que envió durante años a una parisina y que acaban de salir a la luz.

Las misivas estaban sepultadas entre archivos de una biblioteca municipal y serán objeto de una exposición en Besançon (este).

La correspondencia corre entre noviembre de 1872 y abril de 1873 entre Courbet y Mathilde Carly de Svazzema, mujer de alta sociedad en París que había sido abandonada por su marido.