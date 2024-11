“Se dice que el resultado de esas prácticas es música, pero yo todavía no estoy muy seguro. Para Schubert, una buena obra es aquella que cuando acabas de tocarla, la gente puede cantarla, y si no, entonces no es buena.

Hay una moda actual que a mí no me gusta mucho, en que la mayoría de los pianistas tocan igualito uno que el otro. Convocas a un concurso y hacen lo mismo, como si fueran calcas. Yo digo: ¿dónde está la parte sensible de todo esto?

Eso me pasa constantemente con el siglo XX: me presentan piezas que no se quedan en mi memoria. Se siembran como una impresión, pero no como una emoción, y nosotros somos seres emocionales.

A pesar de los desafíos que prevalecen, resalta el apoyo del público. El gusto por ir a los conciertos se mantiene intacto, incluso a pesar de la pandemia. La gente va a las presentaciones porque quiere escuchar la esencia humana .

Un rasgo distintivo de Prats es que abarca desde música clásica europea hasta piezas de compositores latinoamericanos. Cuando se le pregunta qué es lo que lo motiva a tener un repertorio tan diverso, él responde que no es algo que tenga presente.

Yo sé que mi repertorio es grande, porque cada vez que me hablan de una obra, me la sé. Todas las partituras que me llegan, las aprendo inmediatamente. Una maestra me decía que tengo una muy buena primera vista (la habilidad de tocar una partitura en cuanto se la presentan).

Tecnologías y mensaje a jóvenes

Frente al auge de nuevas tecnologías y entretenimiento digital, Prats se encuentra tranquilo. Ninguna máquina puede hacer lo que un ser humano; aunque un artefacto pueda llegar a todos los planetas del universo, no puede sustituir el sentimiento humano y la percepción humana del problema. No tengo la menor preocupación por ninguna máquina .

Al contrario, cree que en un mundo de transformaciones sociales, con guerras en diversas partes, lo que nos salva es la música.

“El poeta Martí decía que cuando las palabras acaban, empieza la música. Cuando a usted se le acabó toda la ira que genera hablar de la política y de la ambición de los hombres, que es casi lo mismo, todavía no ha llegado a la música. Después de que usted se calle, empieza la música.

La gente que se dedica a la violencia o a la guerra me da lástima, porque se pierden de este breve espacio donde estamos. Ellos deben tener envidia de mí, de los músicos, porque no llegan a esto, se quedaron en un nivel más bajo.

Prats debe regresar a los ensayos, pero antes adelanta que entre sus planes para 2025 está retomar el estudio de la suite para piano Iberia, escrita por Isaac Albéniz entre 1905 y 1909 (año de la muerte del compositor), una recopilación de la idiosincrasia española especialmente andaluza y flamenca, que es precioso, pero es una forma muy particular de abordar el instrumento .