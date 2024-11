Vamos a trabajar en mecanismos más eficientes para que los productores y los cineastas puedan saltar de un apoyo al otro. Por ejemplo, estamos analizando qué porcentaje apoyará las óperas primas para garantizarlas; es decir, sistematizar y ver que no se quede fuera nada e identificar las áreas de oportunidad. Más adelante presentaremos los nuevos proyectos.

La secretaria de Cultura detalló que no hay reducción en el presupuesto que tendrá el Imcine para el próximo año. “No disminuye en lo absoluto, al igual que el que se dará a la creación artística; incluso el ex Fonca tuvo un incremento de alrededor de 50 millones. Lo que vamos a hacer en el Imcine es analizar cómo mejorar las convocatorias, hacerlas más accesibles y balancear los recursos, ver si nos falta más para distribución o para producción.

La maravillosa nueva Ley Federal de Cinematografía entrará en vigor en 2025: ya está lista para publicarse, pero quiero involucrarme para saber no sólo qué vamos a realizar, sino para compartirle a la presidenta Claudia Sheinbaum de qué va , informó a La Jornada la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza.

Curiel dijo que solicitaron un incremento para el Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional y el Apoyo a los Proyectos de Inversión en la Producción Artística, que llevan años sin un incremento. Muchas personas piensan que esto se trata de que son las empresas las que ayudan muy buena onda, pero sigue siendo un recurso del Estado que éste no está recibiendo, y finalmente es un apoyo a la creación. Estamos trabajando para ver si podemos lograr una ampliación, y eso va a ir directo a la producción cinematográfica y a la distribución .

Proyecto académico para el CCC

La funcionaria también adelantó que con Dinorath Ramírez, nueva directora del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), están haciendo un proyecto académico para fortalecer esa escuela y, sobre todo, “asegurar y garantizar las óperas primas, y que se vincule el CCC, que es el área formativa, con el Imcine, con convocatorias como la del Estímulo a la Creación Audiovisual en México y Centroamérica para Comunidades Indígenas y Afrodescendientes.