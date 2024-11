Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de noviembre de 2024, p. 7

El embajador de Estados Unidos en el país, Ken Salazar, señaló ayer que mientras no se resuelvan los problemas de seguridad en México, en particular en la frontera con Guatemala, no podrán solucionarse los retos de migración: en esa región hay mucha inseguridad, la frontera está muy quebrada , señaló.

En una conferencia de prensa, el diplomático vinculó la seguridad pública con la estabilidad democrática, enfatizando que sin seguridad, las democracias pueden tambalearse. Esto es evidente en países como Haití y Venezuela, pero también es una realidad en México . Dijo que estados como Chiapas, Michoacán, Guerrero y Guanajuato enfrentan serios desafíos de seguridad que han provocado la migración de miles de personas. ¿Por qué se está saliendo tanto mexicano de esos estados? Porque se requiere la seguridad. Eso es la realidad de México, que se reconoce donde quiera , sostuvo.

Sobre el fentanilo, destacó que el problema no es exclusivo de un país. Los precursores del fentanilo llegan a América del Norte desde Asia y afectan a México, Estados Unidos y Canadá por igual. Resolver este problema requiere un esfuerzo conjunto , advirtió. El embajador también elogió la cooperación entre ambas naciones para reducir las muertes por sobredosis en Estados Unidos, y destacó que se ha logrado mediante programas educativos y operativos conjuntos para combatir el tráfico de esta droga sintética.

Interrogado en su residencia oficial sobre las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles de 25 por ciento a las mercancías mexicanas desde el primer día de su mandato, el próximo 20 de enero, Salazar evitó pronunciarse directamente, pero dijo que ni la migración ni el tráfico de enervantes se podrán solucionar sin cooperación bilateral.

Clave, desarrollo del sureste

Enfatizó que las soluciones a estos asuntos deben centrarse en el desarrollo del sureste de México y Centroamérica.

“El presidente López Obrador lo llamó ‘el rincón olvidado’, y estoy de acuerdo. El sureste de México, especialmente estados como Chiapas, necesita proyectos que impulsen el desarrollo y mejoren la calidad de vida de su población”, afirmó el diplomático. Según Salazar, fortalecer esta región no sólo ayudará a contener la migración hacia el norte, sino que fomentará la estabilidad económica y social en México y Centroamérica.

Reconoció los esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbaum para priorizar las inversiones en seguridad cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por lo que expresó confianza en que su administración continuará fortaleciendo la seguridad del país.