E

l patrimonio neto estimado de Doug Ford de 50 millones de dólares lo convierte en uno de los políticos más ricos de Canadá. Cuando asumió el cargo de primer ministro de Ontario era de 9 millones. Algunos ciudadanos se preguntan qué hizo para incrementar su fortuna. Su familia es propietaria de un negocio de impresión. Tiene 60 años y también es el líder del Partido Conservador Progresista de la provincia. Este sujeto es el que dijo compararnos con México es un insulto , al referirse a la declaración del presidente electo Trump de aplicar un arancel de 25 por ciento a las exportaciones de México y Canadá si no detienen el flujo de indocumentados y el tráfico de fentanilo. No se trata de devolver el insulto a todos los canadienses, porque muchos son personas que merecen respeto. Pero sí es necesario recordarle al primer ministro de Ontario que México le da de comer a muchas bocas de su país. Canadá tiene inversiones en más de 130 empresas mineras. Pagan sueldos e impuestos muy bajos y dañan al medio ambiente. ¿Por qué no revisar sus concesiones.

México no se cruzará de brazos

No falta en la comentocracia quien quisiera que Trump enviara a los marines a invadir a nuestro país para detener el flujo de indocumentados. No se aceleren. En su primera presidencia al final de cuentas no deportó a millones de mexicanos, no terminó el muro y no aplicó el aumento de tarifas. A dos meses de tomar posesión de su segunda presidencia, renueva sus amenazas, ahora no sólo contra México también contra Canadá. La presidenta Claudia Sheinbaum le ha enviado una carta, una respuesta fuerte, digna. Los aranceles que impusiera Estados Unidos serían replicados con aranceles de México a las exportaciones de Estados Unidos. El presidente Trump crearía una inflación que haría mucho daño también a sus ciudadanos. Claudia le ha recordado al presidente de Estados Unidos su propuesta en la reunión del G-20. Que destine uno por ciento del presupuesto de guerra a crear empleos y prosperidad en los países donde se genera la migración. Habrá que recordarle al belicoso republicano que en el problema del tráfico de armas y el consumo de drogas en su país, a México le toca poner los muertos, desafortunadamente.

Ahí viene Santa Claus

Da mala espina que Ricardo Monreal hable de una nueva reglamentación al negocio de los casinos, ya tuvo un antecesor, Santiago Creel, que repartió concesiones como confetti en 16 de septiembre. ¿Será que se acerca la Nochebuena y está esperando a Santa Claus? Es duda navideña.

Díselo a Claudia

Asunto: privatizando ejidos

El pasado domingo 24, funcionarios del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS) asistieron a la asamblea ordinaria del ejido El Ticuiz, en Coahuayana de Hidalgo, Michoacán, para informarnos sobre la nueva política de regulación de la tenencia de la tierra. En apretado resumen, nos dijeron que la Presidenta les instruyó para que hicieran lo necesario en la consecución de la meta de un millón de viviendas. Para ello, dijeron, es necesario regularizar los terrenos de los asentamientos, ya que 70 por ciento están fuera de la ley. Para cumplir dicha política es necesario hacer a un lado la Ley Agraria –eso dieron a entender–, ya que no va a ser necesario realizar asambleas duras (dos terceras partes de votos a favor) para quitarle al ejido el dominio de sus tierras. Ahora, el trato será directo con el ejidatario. Te lo escribo para que lo lea nuestra amada Presidenta.

Ejidatario Bulmaro Guerrero Cárdenas

Twiteratti

Una guerra comercial entre los países de Norteamérica sería la forma más directa e inmediata de debilitar a la región entera. El único ganador de esta guerra sería China. Iniciarla no tiene sentido económico ni político. Sería un daño autoinflingido y contraproducente.

Gerardo Esquivel @esquivelgerardo

X: galvanochoa

Facebook: galvanochoa

TikTok: galvanochoa

Instagram: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com