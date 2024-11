La apoyamos resueltamente en su respuesta –ágil y certera– a las amenazas del señor Donald Trump. No existe la menor relación lógica entre la atención al problema social de la drogadicción en EU y el dañar, mediante aranceles artificiales, a consumidores y empresas de México y EU. Menos aún con la criminalización de personas que emigran, fundamentalmente por hambre, a causa de lo deficiente de muchas sociedades. La beligerancia y lo absurdo de las amenazas de Trump dañan la relación diplomática entre nuestro país y el vecino. ¡A México se le respeta!

No es una guerra justa . A los Estados canallas se les aísla. Bastante lo protegen los poderes capitalistas de Occidente, sin excepción cómplices de la barbarie israelí.

Lo triste del asunto no es que se opongan al boicot, lo cual podría discutirse ecuménicamente si se quiere, sino que lo hagan sin mencionar los hechos aterradores que vienen sucediendo hace más de un año. Mientras el jefe de Estado y toda la representación política de Israel están empeñados en una limpieza étnica explícita y un genocidio en forma con nuevos niveles de inhumanidad postnazi denunciado por las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y casi todos los organismos humanitarios del planeta, estos firmantes hacen gárgaras con la palabra paz .

onsterna el desplegado que firman un montón de personalidades, aparecido este domingo en la prensa nacional, contra el boicot de El Colegio de México a la Universidad Hebrea de Jerusalén (que presidió Einstein, nos dicen, como si hoy significara algo). Invocando el rollo de la polarización , se perfilan dos bloques de firmantes. Uno casi calca la lista de simpatizantes de Xóchitl Gálvez en tiempos no lejanos, y representa la nómina básica de esa derecha. En el otro son identificables académicos, intelectuales, artistas y figuras públicas de origen judío, varios de ellos egresados de la universidad boicoteada por su impotencia y complicidad.

Una parte del personal de limpieza está contratada de forma directa por el partido y la otra parte a través de un contrato con una empresa de limpieza, el cual inició en enero de 2024 y concluirá el 31 de diciembre de este mismo año.

El partido está evaluando que aquellas personas que se encuentran trabajando bajo dicho contrato (y el cual está a unos días de concluir), se incorporen a trabajar de manera directa a la nómina sin que esto represente alguna afectación a sus derechos laborales.

Respecto a los trabajos que se realizan en el inmueble de Liverpool 3, colonia Juárez, ubicado en la Ciudad de México, se aclara que estos se enmarcan en un esfuerzo que tiene como objetivo la adecuación en los edificios propios de Morena para optimizar los espacios de trabajo de todo el personal, así como para dejar de rentar los inmuebles ubicados en Ejército Nacional 359 y Xalapa 15 y utilizar los propios de manera eficiente.

Por lo que se refiere a un supuesto comedor exclusivo y nuevo mobiliario para uso personal de la presidenta del partido, es también falso. En ningún momento se ha pensado en implementar modificación alguna con ese fin ni se ha comprado mobiliario.

Carlos Eduardo Enríquez Borges, Coordinador de Comunicación Social de Morena

Respuesta del reportero

Las distintas declaraciones hechas por diversas trabajadoras y trabajadores de Morena, tanto de limpieza como de otras áreas, coinciden en sus denuncias de despidos constantes en las últimas semanas y recortes salariales. Aunque se cuenta con la grabación de sus declaraciones, solicitaron el anonimato por temor a perder su empleo. Sus versiones sobre los recortes también coinciden con las de otros integrantes del partido que fueron publicadas en la edición impresa del 18 de octubre.

En la propia respuesta del partido emitida el martes, confirman las obras de remodelación que se realizan en la sede partidaria, como lo afirmaron trabajadoras y trabajadores de Morena. No obstante, el instituto político no aclara cuáles son dichas obras.

Néstor Jiménez

Invitación

Acciones contra Trump

Invitamos a participar en las siguientes acciones contra Donald Trump:

Hoy a las 18 horas, actividad en el Hotel Hyatt en Polanco (Metro Auditorio), Cdmx.

Viernes 29 de noviembre, Foro Migrante, en el Congreso del estado de Nuevo León, en Monterrey.

Miércoles 18 de diciembre, a promover la jornada Un día sin migrantes, en Canadá y Estados Unidos: no consumas, no vayas al trabajo, no asistas a tu escuela, que se deje sentir nuestro peso económico.

Asistir a las marchas de resistencia que se realizarán en ambos países, en paralelo al Foro Migrante ese mismo día, en Morelia Michoacán.

Coalición Trinacional vs Trump

José Tlatelpas, Canadá, Conchita Walker Colorado EU, Humberto Salinas, Monterrey, N. L.,México