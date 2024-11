Sayda Chiñas

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de noviembre de 2024, p. 32

Coatzacoalcos, Ver., César Martín tiene 13 años y está perdiendo la visión debido a una lesión en una córnea, generada por el contacto con lixiviados que llegan a su casa desde el tiradero a cielo abierto del municipio de Coatzacoalcos.

El menor vive con su familia en una casita de madera y lámina de cartón, junto a los muros del basurero. Su patio mide apenas 2 por 2 metros.

Cuando la familia Centeno Duque llegó a vivir a la colonia Allende Unzaga, hace una década, aún existía una laguna que la separaba del vertedero. En ella solían pescar y tenían animales de corral para alimentarse.

Rosario Duque Martínez, madre de César, relató que hace cinco meses el niño jugaba en un montículo de basura, cuando cayó a un área recién excavada y recogió con una mano una sustancia no precisada, se talló un ojo y dañó su córnea.

Lo lleve a la clínica de Villa Allende y le dieron gotas que no funcionaron; al otro día se levantó desesperado porque ya no veía. Lo llevé a un hospital de Coatzacoalcos y ahí me dijeron que necesitaba un especialista , narró.

César Martín fue canalizado por la Asociación Allende 213 al Hospital de la Luz, en la Ciudad de México, donde le informaron que el daño en la córnea era muy grave y necesitaba un trasplante.