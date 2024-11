Denuncia una mujer la desaparición de sus 2 hijos

En tanto, ayer en San Fernando, una madre denunció en redes sociales la desaparición de sus hijos, Brisa, de 20 años, y Brayan, quien es menor de edad. De acuerdo con la denuncia de Ana María Vázquez, ambos salieron de su domicilio, el 16 de noviembre, alrededor de las 19 horas, hacia un Oxxo, pero no regresaron.

La madre aseguró que ya acudió a las autoridades para solicitar apoyo, pero no ha obtenido una respuesta efectiva , por lo que pidió ayuda a los ciudadanos para efectuar la búsqueda.

Si mis hijos no aparecen voy a cerrar las carreteras. Que me perdonen todas las personas, conductores y traileros, pero únicamente quiero que me ayuden a encontrarlos. Lo único que quiero es que estén de regreso en casa , señaló en un video.