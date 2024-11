En todo caso, al tratarse de una especie de rencarnación, esa artimaña habría permitido la vuelta del personaje, pero no del actor, por lo que Crowe no se mostró conforme. Por otro lado, según informó BBC en 2018, al intérprete tampoco le gustó la visión de Cave, cuyo guion arrancaba con Máximo en una especie de purgatorio y aceptando una misión de los dioses a cambio de reunirse con su familia. Y que incluía al gladiador regresando al mundo mortal y luchando en distintos periodos históricos, pasando por las cruzadas, las guerras mundiales o la de Vietnam.

Finalmente, Gladiator sí que ha tenido una secuela, aunque muy alejada de las pasadas ideas para traer de vuelta a Crowe, quien no aparece en la nueva cinta. Me incomoda un poco el hecho de que estén haciendo otra película. ¿Sabes? Porque claro, estoy muerto y enterrado así que no tengo ni voz ni voto en nada de lo que se haga , afirmó el actor en una entrevista concedida al canal de Youtube Kyle Meredith With. El intérprete, cuyo papel como Máximo Décimo Meridio le valió un Oscar a mejor actor principal, confesó sentir cierta melancolía e incluso un poco de celos al verse fuera.