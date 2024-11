Ap

Miércoles 27 de noviembre de 2024

Washington. Drake alegó en una presentación judicial el lunes que Universal Music Group (UMG) aumentó falsamente la popularidad en Spotify y otros servicios de transmisión de Not Like Us, de Kendrick Lamar, una canción que atacó brutalmente a Drake en medio de una amarga disputa entre las dos estrellas del hip hop.

La petición en un tribunal de Nueva York por parte de la compañía del rapero, Frozen Moments LLC, exige la preservación y divulgación de información que podría ser evidencia en una posible demanda contra UMG, que es el distribuidor de los sellos discográficos de Drake y Lamar.

En las acusaciones que UMG califica de ofensivas y falsas , la presentación dice que la compañía discográfica “lanzó una campaña para manipular y saturar los servicios de transmisión y las ondas de radio con una canción, Not Like Us, para hacer que se volviera viral, incluso mediante el uso de bots y acuerdos de pago para jugar”. Dijo que la compañía y Spotify tienen una relación comercial simbiótica de larga data y alega que UMG ofreció tarifas de licencia especiales a Spotify para la canción.

La petición también señala que UMG ha despedido a empleados considerados leales a Drake en un aparente esfuerzo por ocultar sus planes .

Universal Music Group mencionó en un comunicado en respuesta que la “sugerencia de que UMG haría cualquier cosa para socavar a cualquiera de sus artistas es ofensiva y falsa. Empleamos las más altas prácticas éticas en nuestras campañas de marketing y promoción. Ninguna cantidad de argumentos legales artificiosos y absurdos en esta presentación previa a la acción puede enmascarar el hecho de que los fanáticos eligen la música que quieren escuchar”.