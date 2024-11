Kevin Eg Perry

The Independent

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de noviembre de 2024, p. 8

Kendrick Lamar lanzó por sorpresa su nuevo disco, GNX, el pasado viernes .

De 12 canciones, el sexto álbum completo de estudio de Lamar ya está disponible en los servicios de streaming.

El álbum, continuación de Mr. Morale and the High Steppers de 2022, llega antes de que el rapero encabece la actuación de medio tiempo del Supertazón del año que viene.

Aunque la nueva entrega llegó sin anunciarse, era muy esperada por los fanáticos. En una reseña de cinco estrellas de Mr. Morale and the High Steppers, Ben Bryant, de The Independent, describió a Lamar como el poeta definitivo de su generación .

La lista de canciones incluye: Wacced Out Murals, Squabble Up, Luther, Man At The Garden, Hey Now, Reincarnated, TV Off, Dodger Blue, Peekaboo, Heart PT. 6, GNX y Gloria.

En diciembre de 2019, The Independent nombró el tercer disco de Lamar, To Pimp a Butterfly, como el mejor álbum de la década anterior. Justo un año antes, se convirtió en el primer rapero en ganar un Premio Pulitzer de la Música por su cuarto disco, Damn.

El comité describió el álbum como una obra maestra que aborda temas complejos como la identidad, la raza, la política, la espiritualidad y las luchas personales con libertad estilística al fusionar elementos de hip hop, R&B, funk, soul y sonidos experimentales.

Kendrick Lamar ha sido reconocido como una voz esencial en las conversaciones contemporáneas sobre justicia social, desigualdad racial y la experiencia afroestadunidense en EU.

Además el artista ha pasado gran parte del año pasado enzarzado en una disputa con el rapero canadiense Drake.

Cuando se anunció que Lamar encabezaría el espectáculo de medio tiempo del Supertazón, que tendrá lugar en Nueva Orleans el 9 de febrero de 2025, muchos fanáticos creyeron que incluía una referencia velada a su enemistad con Drake.