En entrevista con La Jornada, Rubén Rojo Aura dice: Me gusta el cine que surge de las entrañas, las historias que muestran la complejidad y la fragilidad de la condición humana, los temas que transforman la percepción de los espectadores, incluso cuando se describen pequeños conflictos. Me complacen esas narraciones ya que suelo encontrar en ellas el reflejo de mi propia existencia .

Rojo Aura señaló que “Coraje es una ficción, sin embargo, me gusta decir que es un proyecto de catarsis familiar cinematográfica: los protagonistas están basados en mi madre y en mi hermano y están interpretados por ellos mismos. El guion, a pesar de ser una ficción, está inspirado en personas reales, en sus propias verdades. En esos momentos que sucedieron en el pasado pero cuyos efectos todavía corren a través de sus venas”.

El director agregó: Una vez que la crisis había pasado y ambos se estaban redescubriendo, fue el momento adecuado para filmar esta película. Un momento cercano a la realidad para generar cierta tensión dramática y lo suficientemente alejado para ser reinterpretado en una estructura aristotélica .

Agregó: Finalmente, y después de un largo proceso de montaje, encontré la forma adecuada de contar esta historia. Aunque fuera una analogía de la realidad en una mera ficción tiene guiños al espectador para que pueda analizar lo que pasa dentro de estos dos personajes. Me interesa mantenerme dentro de la verdad, nuestra verdad, por lo menos. Y creo que ese fue el principal reto en esta cinta. No era solamente trasladar el guion a imágenes, sino explicar mucho más de lo que decía el libreto. Porque realmente lo que me interesaba era hablar de la vida, de mirar atrás y no entender cómo llegaste a donde estás, de heridas tan profundas que toda la energía se gasta en no querer verlas, porque sería demasiado doloroso. ¿Puede el cine hacer reflexionar no sólo al verlo sino también al hacerlo? ¿Qué estamos comprendiendo en mi familia con el proceso de esta película? Creo que en la siguiente fase de proyecciones y una vez teniendo un público, podremos entenderlo con más certeza. Cada vez, un poco más .

La cinta Coraje llega a las pantallas mañana.