Sandra Hernández García y Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de noviembre de 2024, p. 34

El Congreso de la Ciudad de México exhortará a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y a la Contraloría General a que investiguen a funcionarios de la alcaldía Tlalpan en la administración de la perredista Alfa González, quienes supuestamente son parte de una red de extorsión a comerciantes de la demarcación, como denunció la actual alcaldesa, Gabriela Osorio.

Los funcionarios públicos, aunque ya no estén, pueden ser sancionados. No es importante que hayan dejado de estar en sus cargos porque la ley permite iniciar procedimientos administrativos, penales y jurídicos en contra de quienes afectaron a la población. No vamos a permitir que actos de corrupción queden impunes , dijo la coordinadora de la fracción de Morena, Xóchitl Bravo.

La semana pasada, la alcaldesa de Tlalpan informó de la existencia de 205 expedientes inventados , diseñados específicamente para extorsionar a comerciantes, a quienes los entonces funcionarios de la alcaldía exigían hasta 100 mil pesos para retirar sellos de clausura. El dinero recaudado era transferido a cuentas personales, pero las carpetas permanecían abiertas incluso después de que las víctimas pagaban.

En conferencia de prensa, Bravo señaló que en las alcaldías gobernadas por la oposición, como Cuauhtémoc y Magdalena Contreras, han sido evidentes “las corruptelas, los desfalcos y el mal uso en el manejo de los recursos púbicos.