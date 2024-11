L

a derecha política estuvo en contra de la eliminación de los organismos autónomos . En particular, las comisionadas y el presidente del INAI afirmaron que es indispensable una institución separada del poder político para la defensa de los derechos humanos. La enmienda constitucional, en el caso del INAI, convierte en juez y parte al Poder Ejecutivo en materia de transparencia, dijeron. Los argumentos vertidos rayaron en la hipocresía, o fueron definitivamente falsos.

Taimadamente, la derecha calla los numerosos hechos de corrupción practicados en esos organismos, y el hecho sustantivo de que no sirvieron al objetivo para el que supuestamente fueron creados, sino para encubrir la corrupción de miembros de los gobiernos neoliberales, federal y estatales. (El mutis al Coneval tuvo un origen distinto.)

Más allá de esos hechos reales, la oposición liberal y neoliberal mantiene una idea falsa sobre el poder político y, por tanto, sobre el carácter de los organismos suprimidos. El poder político, suele creerse, es una cosa autónoma de la sociedad que es ocupado por turnos por este o aquel partido político. Se da por descontado que el poder político, por definición, es corrupto y está en contra de la sociedad. Por tanto, son necesarios órganos autónomos del poder político para asumir la tutela de los derechos humanos de la sociedad. En esta visión del poder, por tanto, se requieren esos órganos para que nos defiendan. No nos dicen qué debe hacer la sociedad cuando esos órganos, como es el caso, son corruptos.