La saga de Lucio ha sido inmortalizada, también, en la literatura. Destaca como una verdadera obra de arte, la gran novela sobre la guerrilla en México, Guerra en el Paraíso, de Carlos Montemayor. Ejercicio de guerrillero, crónica novelada sobre la vida del atoyaquense, de Carlos Bonilla Machorro; la obra de teatro Historia de Miguel, del dramaturgo Felipe Galván, y el cuento El silencio del muerto, de Felipe Fierro, han mantenido vivo el legado del luchador. Fundamental, también, es el documental de Gerardo Tort, La guerrilla y la esperanza (https://shorturl.at/OfAmS).

Cinco libros destacan en la misión de adentrarnos en la vida y obra del comandante. El joven Lucio Cabañas, de su hermano Pablo; Desde la trinchera; Brigada de ajusticiamiento campesino del Partido de los Pobres, de Pedro Martínez Gómez; Lucio Cabañas Barrientos: breve recorrido de sus etapas como estudiante, profesor y luchador social, de Eneida Martínez Ocampo; Lucio Cabañas y la guerra de los pobres, de Jacobo Silva, y Specters of Revolution. Peasent guerrillas in the Cold War mexican countryside, de Alexander Aviña (que, ojalá, muy pronto aparezca en español).

El 2 de diciembre de 2002, durante la ceremonia de inhumación de Cabañas, Carlos Montemayor, evocó: La dignidad en la vi­da es lo que embellece a los pueblos y a las horas que nos mantienen respirando, pensando, recordando. La dignidad no só­lo engrandece la vida de las personas, sino engrandece la vida de los pueblos y Lucio Cabañas, su lucha, su pensamiento, cordialidad, honestidad, su trato familiar amistoso, no solamente como comandante, no sólo como combatiente, nos hizo dignificarnos a todos [...]. A partir de la dignidad de Lucio Cabañas nuestro país es más grande, más puro, más orgullosamente vivo. Esta dignidad no desaparece como la sangre que se derrama, no desaparece como la corrupción que se oculta, no desaparece como los desaparecidos, perseguidos y reprimidos que los policías y ejércitos de nuestro país y de todo el mundo desaparecen. Esta dignidad se acrecenta [sic] cada día (https://shorturl.at/fUT70).

A 50 años de su caída en combate, la figura de Lucio Cabañas es más grande que nunca. Su dignidad –como dijo el poeta Montemayor– se acrecienta día con día.

