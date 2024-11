Lilian Hernández Osorio

Aunque todavía no es oficial, la negativa a una prórroga de 90 días para organizar la elección del Poder Judicial ha generado diferencias entre los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Mientras el consejero Jorge Mon-taño, presidente de la comisión especial temporal para el proceso electoral judicial, admitió que no le quita el sueño que no les concedan más tiempo, la consejera Carla Humphrey alertó que menos tiempo y menos dinero implica serios riesgos, porque no se imaginan el tamaño de reto que es esta elección .

Entrevistados por separado, el consejero Montaño señaló que todavía no han recibido una notificación formal a la solicitud de la prórroga, pero una posible negativa no impedirá que logren un proceso con calidad y certeza , lo podrán hacer sin ningún problema .

Sin embargo, admitió que deberán trabajar con horarios más comprometidos en vez de que tuvieran la opción de hacerlo con periodos más flexibles, por lo que sí complica los preparativos, pero deberán hacerlo, porque así lo establece la Constitución.

En contraste, la consejera Humphrey aclaró que es falso que haya dejado de insistir en obtener un plazo mayor, como se dio a conocer en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo estuve en la reunión en Gobernación y no desistimos .

Decisión es del Legislativo

Afirmó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue muy receptiva y empática en reconocer que no se conocen hacia afuera todos los retos que tienen en el INE, así como “la cantidad de temas que se derivan de la reforma, y que no están previstos en la reforma constitucional, pero que vamos a tener que normar nosotros con base en distintos acuerdos.