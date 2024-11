Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 26 de noviembre de 2024, p. 9

Al confirmar que no habrá prórroga para las elecciones del Poder Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que en el último encuentro que sostuvieron consejeros del Instituto Nacional Electoral, éstos plantearon que tienen los tiempos cortos, pero que es factible desarrollar la votación . Consideró que el elevado registro de aspirantes en el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, es un éxito, algo inédito e histórico .

De acuerdo al reporte de este Comité de Evaluación, al cierre de registros se alcanzaron 18 mil 447 aspirantes, según informó su presidente, el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar. Sin embargo, del desagregado de cifras que dio el propio Zaldívar (10 mil 862 hombres, 6 mil 101 mujeres y 105 personas no binarias), no concuerda con su cifra global.

Las cifras que se presentaron durante la conferencia presidencial señalan que el registro de participantes estuvo muy por arriba de los mínimos requeridos en la convocatoria. En el caso de aspirantes a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubo 408 registros, de los cuales, tras la revisión del cumplimiento de requisitos deberán designarse a 90 para nueve cargos en este nivel, los cuales pasarán a la insaculación para quedar en 27.