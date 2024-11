Lo más lamentable, añadió, es que los mismos partidos políticos son los que siguen buscando formas para no dar candidaturas a las mujeres o dejarlas en lugares donde saben que no tienen muchas posibilidades de ganar.

La consejera indicó que para combatir este tema es necesario atender el financiamiento público, porque si bien desde 2021 el consejo general del INE ha obligado a los partidos a que otorguen 50 por ciento de los recursos, los partidos siguen sin cumplir y es muy difícil además como instituto hacer esta medición de que les den a las mujeres el dinero para sus campañas .