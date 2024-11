La declaración de Trump, difundida en su red Truth Social, dice que como todo el mundo sabe, miles de personas están atravesando México y Canadá, llevando el crimen y las drogas a niveles nunca antes vistos . Y la amenaza: El 20 de enero, como una de mis primeras órdenes ejecutivas, firmaré todos los documentos necesarios para cobrar a México y Canadá un arancel de 25 por ciento sobre todos los productos que llegan a Estados Unidos y sus ridículas fronteras abiertas . Añade: ¡Este arancel permanecerá en vigor hasta que las drogas, en particular el fentanilo, y todos los extranjeros ilegales detengan esta invasión de nuestro país! Tanto México como Canadá tienen el derecho y el poder absolutos para resolver fácilmente este problema de larga duración. Por la presente, exigimos que usen este poder, y hasta que lo hagan, ¡es hora de que paguen un precio muy alto! En el revoltijo de temas, hay uno en que la opinión pública mexicana está de acuerdo: cualquiera que sea su origen, deben ser detenidos el crimen y la violencia.

ue levanten la mano los mexicanos que estemos hasta la madre de vivir bajo las amenazas del señor Trump! Creo que nos contamos por millones. Con la última no se midió: dice que impondrá un arancel de 25 por ciento a los productos de exportación de México y Canadá, sus socios del T-MEC, si no se ajustan a las condiciones que quiere imponer unilateralmente. Va a sacrificar en primer lugar a los consumidores de su país, tanto a las empresas como a las familias. Empecemos por lo básico: ¿comenzará su gobierno subiendo las tarifas del gas doméstico, la gasolina y la electricidad? ¿Y los automóviles y sus refacciones? Porque son de origen canadiense y mexicano en buena parte. ¿Y va a expulsar a un millón de migrantes? A ver dónde los encuentran, porque ya aprendieron a ocultarse. Pero supongamos que a lo largo de un año sí lo hace: se va a ir para arriba el costo de la mano de obra. La economía de Estados Unidos está superando lentamente un doloroso proceso inflacionario, la Reserva federal sigue los pasos del nuevo presidente para ponerle un freno subiendo nuevamente las tasas de interés.

Resbaló el peso

La renovada amenaza trumpiana de ayer movió al peso al alza. Desde comienzos del año, cuando el superpeso llegó a cotizarse en 16.20 por dólar en casas de cambio de la frontera, ha perdido 4 pesos. Ayer se cotizó en 20.30. ¿Volverá a sus mejores días?

Tras la huella del jefe de la banda

Al parecer, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México estaría investigando al presidente del PAN, Jorge Romero, por la presunción de que tiene relación con movimientos irregulares de recursos financieros. La carpeta de investigación contiene incluso un desglose de las operaciones ligadas a algunos de los familiares y personas cercanas de Romero, quien ha sido señalado por la presidenta Claudia Sheinbaum como uno de los jefes del cártel inmobiliario. El panista respondió que si se le acusa deben presentarse pruebas. En eso andaría la fiscalía.

Díselo a Claudia

Asunto: Acapulco, evasores

Se dice que la economía informal está en pequeños comerciantes y negocios familiares. Sin embargo, constructoras no muy pequeñas que participan en la reconstrucción de Acapulco contratan personal al que no registran en el Seguro Social y acaban no pagándoles los bonos prometidos a la entrega de las obras. Así que también están en la economía informal y es probable que estén evadiendo impuestos.

Yadira Bock Sánchez, Acapulco

Twitterati

Los aranceles que propone Trump tendrían dos tipos de efecto negativo para la propia economía de Estados Unidos: 1) En forma inmediata provocaría inflación. 2) En el corto y mediano plazos disminuirían producción e ingreso. (Fuente: Tax Foundation).

Gerardo Esquivel @esquivelgerardo

