–El pueblo decidirá. Esto es una persecución política, después de la marcha de septiembre empiezan los procesos, tengo 14. Un gobierno del MAS aliado con el imperio, la derecha y muchos medios de comunicación, todos contra el indio, odio al indio, no aceptan que un indio pueda liderar Bolivia.

–Cuando dice lo que el pueblo decida , eso sugiere que ¿podría el país entrar en una convulsión mucho peor? ¿Usted está dispuesto a ello?

–Yo organicé marchas pacíficas, ésa ha sido mi conducta, por eso crecí políticamente en la lucha sindical y electoral. El pueblo está movilizado y marcha de manera permanente. Casi no hay combustibles, el país está paralizado. La tarea del presidente es dar felicidad al pueblo y para eso hay que garantizar seguridad y estabilidad económica; si eso se logra, hay estabilidad política. La diferencia con el gobierno actual es corrupción, incluso familiar, mala gestión, protección al narcotráfico y mucha soberbia.

"Lucha de clases"

–Álvaro García Linera, quien fue su vicepresidente, dijo que en el bloque nacional popular hay pérdida del horizonte estratégico, de los adversarios reales y un enfrascamiento en pugnas personalizadas.

–Yo no puedo entender, gracias a mí él fue vicepresidente, durante 14 años no tuvo un problema, después habla en mi contra. Que en una reunión diga: ‘Evo no puede ser candidato porque no es profesional’, me duele bastante. Si yo hubiera sido su vicepresidente durante 14 años y no estuviera de acuerdo, hablaría a solas. La última vez que hablé con él fue el año pasado, por teléfono. Le dije que si no era conmigo él nunca hubiera sido vicepresidente; y esto es una lucha de clases, yo soy indio, ustedes no.

–¿Hay racismo, xenofobia, en su contra en cierta dirigencia?

–Totalmente.

–La falta de unidad de la izquierda ha hundido gobiernos, procesos. ¿Cómo se llegó a eso en Bolivia?

–¡Por favor! El gobierno de Lucho no es de izquierda. Mira, durante el autogolpe de junio, ¿cómo es posible la embajada de Estados Unidos defendiendo a Lucho; en qué parte del mundo Washington defiende a un presidente de izquierda?

“Lucho asume y reduce cuatro ministerios, en ese momento dije, creo que se va a derechizar. Se sabe bien que es receta del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, achicar el Estado, así no invierte, lo hacen las trasnacionales. La política de contracción económica y ahora libre importación de trigo, de arroz, cero arancel, ciento por ciento neoliberal. Son diferencias ideológicas, programáticas.

–Entonces, ¿cero posibilidad de que usted y él hagan la paz?

–Lucho es una suma que resta. Están tratando de destrozarme ética, moral, jurídica y políticamente.

“Intentó acabar físicamente con mi vida. Evo tiene 26 por ciento de respaldo, Arce tiene 2.2 por ciento. Ya destrozó Bolivia y dañó el MAS, ¿de qué izquierda, qué alianza podría ser si es una suma que resta?