Recordó que el ex presidente López Obrador, sin una reforma fiscal, aumentó los ingresos de manera significativa, porque se empezaron a pagar impuestos, particularmente, los grandes empresarios, que antes no pagaban , por lo que reiteró que facilitar el pago de impuestos será otra de las alternativas.

Al referirse a este tipo de acciones durante su conferencia de prensa, señaló que primero hay que pasar a seguir erradicando la corrupción ahí donde todavía existe y, por otro lado, evitar que haya evasión fiscal. Sí vamos a conseguir más ingresos que incluso elevando las tasas, que es a donde pudiera ir una reforma fiscal. Entonces, por eso no se está planteando .

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que aún hay espacios para reducir la evasión fiscal y fortalecer el pago de impuestos, medidas que permitirán incrementar los ingresos, incluso en niveles superiores a lo que generaría una reforma fiscal. Ante eso, insistió que no se plantea una reforma de este tipo.

Sobre la amenaza del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de elevar la producción petrolera, aclaró que eso no se lograría de un día a otro, por lo que en corto plazo no se espera un desplome de los precios y no afectaría las fórmulas establecidas en la Ley de Ingresos propuesta al Congreso de la Unión. De todas formas, aclaró, la Secretaría de Hacienda prevé las coberturas de seguros para proteger los ingresos de la mezcla mexicana.

Adelantó que el gobierno mexicano demostrará todo lo que aportan los trabajadores, su impacto en el consumo, pago de impuestos y la relevancia de las exportaciones mexicanas para esos países.

Con datos muy claros y fuentes precisas, destacarán cómo el tratado complementa y fortalece la economía de Norteamérica, ya que no es un asunto de competencia entre nosotros, sino al revés, de complemento para fortalecer nuestras economías .