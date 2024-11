Afp

Periódico La Jornada

Martes 26 de noviembre de 2024

París. El presidente de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics), Sebastian Coe, abogó por defender el deporte femenino tras la controversia generada en el boxeo durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

Coe está a favor de revisar las normas para admitir a las deportistas en competiciones femeninas si es elegido en marzo sucesor de Thomas Bach en la presidencia del Comité Olímpico Internacional (COI).

El ex atleta británico de 68 años aludió a uno de los asuntos que más revuelo generó durante los Juegos de París, el de las boxeadoras argelina Imane Khelif y la taiwanesa Lin Yu-ting, que ganaron oros olímpicos a pesar de no haber superado los test de género en el último Mundial.

No creo que se pueda tomar a la ligera en un deporte como el boxeo. Hay que tener normas claras, como en todas las disciplinas , dijo Coe.

Las federaciones internacionales están esperando que el mundo olímpico genere ese marco. Se trata de un asunto compartido, pero creo el liderazgo y el impulso deben venir desde el movimiento olímpico , señaló.

Si no protegemos el deporte femenino y si no tenemos una serie de normas claras y nada ambiguas sobre el tema, corremos el riesgo de perderlo. Personalmente, como presidente de un deporte olímpico [el atletismo], no estoy preparado para que eso ocurra , sentenció.

Cuatro décadas después de ganar su segundo oro olímpico en mil 500 metros en Los Ángeles 1984, Coe es uno de los atletas más célebres y prestigiosos de la historia.