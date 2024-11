La empresa Most Valuable Promotions (MVP) publicó un comunicado rechazando de manera tajante cualquier sospecha de amaño del encuentro para que los contendientes no se hicieran daño. Esto –dice el texto– socava la integridad de la función, de los peleadores y del deporte en general.

El regreso efímero de Mike Tyson provocó el estruendo calculado. Un ex boxeador memorable de la cultura popular de los años 80 y 90 ante Jake Paul, un youtuber con millones de seguidores, y en la plataforma de entretenimiento más grande del mercado, no podía ser menos la fórmula perfecta para el éxito comercial. Pero la exhibición fue decepcionante para muchos espectadores, con un hombre de casi 60 años que se movía lento y sin emoción. De inmediato se propagaron especulaciones sobre un posible arreglo para evitar que el ex campeón de los pesados hiciera daño al influencer, lo que la promotora de la función negó ayer.

Es aún más lógico y absurdo que MVP, en el debut de una esperanzadora sociedad a largo plazo con el mayor transmisor del mundo (Netflix), que hizo su primera incursión en los deportes profesionales en vivo con Paul-Tyson, siquiera considere una violación tan perversa de las reglas de competencia.

Erik Terrible Morales, ex boxeador de trayectoria admirable y quien ha participado en este tipo de exhibiciones, considera que las reacciones ante los regresos de ex campeones le resultan naturales. Es inevitable –piensa– que muchos quieran verlos como en sus años de gloria, lo cual es absurdo, pues advierte que la edad y la inactividad deterioran las facultades de los atletas.

Lo digo con la experiencia de haber estado ahí, en algo parecido, ya retirados nuestros reflejos son distintos, nuestra mente piensa algo y nuestro cuerpo actúa de manera diferente; eso se vio con Tyson, me parece natural, pero admiro que resistió ocho episodios de pie , planteó Terrible Morales.

Al igual que Tyson, Erik fue un boxeador que se ofrendó para dar lo mejor de sí mismo para beneplácito del público. Por esa razón defiende el derecho de un peleador retirado a regresar así sea en las condiciones que lo hizo el ex campeón de los pesados.