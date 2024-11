C

uesta trabajo imaginar que un gran lector, tanto o más que sus compañeros del grupo Contemporáneos, quien como secretario de Educación impulsó una campaña para fomentar la lectura, inició una Biblioteca Enciclopédica Popular y construyó la Normal Superior de Maestros, sea el mismo personaje que al ser publicada la segunda edición del libro Los hijos de Sánchez, en el Fondo de Cultura Económica (FCE), asegurara que el volumen denigraba a México .

Jaime Torres Bodet ya había creado la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y promovido la construcción de los museos Nacional de Antropología y de Arte Moderno. Y tal vez por ese currículum exitoso en la administración pública se sumó a ese coro abyecto que repudiaba la obra de Lewis, mientras en la calle se escuchaba a Angélica María cantar Dominique nique nique , quien sólo cantaba a Dios , y Los Hermanos Carrión hacían suspirar al respetable con Magia blanca, dedicada a una mujer divina . Eran los años previos a las Olimpiadas que llevarían el nombre de México a todo el mundo ; los años previos a la masacre de la Plaza de las Tres Culturas.

Oscar Lewis, autor del libro en cuestión, no era un incendiario financiado por el comunismo, como decían, sino un antropólogo reconocido en todo el mundo. Su obra publicada originalmente en inglés fue considerada uno de los 10 libros más influyentes en la década de los años 60 según la revista Time, y la edición francesa recibió el premio al mejor libro extranjero en 1963.