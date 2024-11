También se beneficiará el INAH

Además, fue un compromiso que hice en campaña y un compromiso que hizo la secretaria de Cultura particularmente con estudiantes que estaban protestando por la necesidad de más recursos . Se les va a apoyar mejorando la infraestructura de las escuelas y dando mayores estímulos a los maestros de éstas, reiteró.

Con ironía, Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia que los recursos podrán rendir más ahora porque ya no van a viajar al extranjero, ya no van a gastar en antros, ya no van a destinar su tarjeta de crédito a quién sabe qué cosas, en alusión a los excesos cometidos por algunos de los comisionados y altos funcionarios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que se dieron a conocer recientemente.

Sheinbaum Pardo comentó que otros de los sectores que se verán beneficiados con la reasignación de estas partidas será el Instituto Nacional de Antropología e Historia, aunque en este caso no comentó si se destinarían a un propósito específico.