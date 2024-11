N

o hay mayor valor que la vida humana y la sobrevivencia de las especies de todo el planeta, un valor que se ha puesto nuevamente en riesgo, en la guerra Rusia-Ucrania y en otros lugares, por la irresponsabilidad de actores, directos e indirectos, que no han medido el alcance global, y no sólo regional, de sus decisiones políticas y militares. El mundo, y no sólo las partes beligerantes, está amenazado y no podemos dejar de señalar el riesgo que representa para todos.

Por supuesto que como señalamos desde el principio, el principal responsable es el presidente de Ucrania, Vladymir Zelensky, un advenedizo de la política que no supo distinguir la enorme diferencia entre un actor de reparto y un jefe de Estado. Sin un conocimiento mínimo de la historia de su país ni de los delicados equilibrios de la geopolítica mundial, quiso tomar decisiones para realzar su escuálida estatura política.

¿A quién si no a un personaje ajeno totalmente a la accidentada historia de los últimos 100 años y la conformación de los bloques geopolíticos y militares se le podría ocurrir plantear la incorporación de Ucrania a la OTAN y poner, de esa manera, los misiles de Occidente a las puertas de Rusia? ¿Que no sabía que su país formó parte de la URSS y que dos destacados jefes de Estado de la Unión Soviética estuvieron muy vinculados con Ucrania: Nikita Kruschev y Leonid Brezhnev?

¿No sabía que Ucrania fue la segunda república más importante de las 15 que integraban la URSS, por su historia, su economía, especialmente su agricultura, y su ubicación geográfica de cara a Occidente?

Para cualquier gobernante con sensibilidad política y para cualquier analista medianamente ilustrado, la reacción de Vladimir Putin iba a ser como ocurrió: virulenta y sin concesiones ni zonas grises. No podía permitir que el bloque militar antagónico, la OTAN, se extendiera y tocara físicamente su territorio, como tampoco permitió John F. Kennedy, en 1962, que los misiles soviéticos estuvieran a kilómetros de Florida, en el territorio cubano.

Ahora es el gobierno de Estados Unidos, una administración a punto de fenecer, la que se suma a la insensibilidad, si no queremos llamarle irresponsabilidad, de poner en riesgo la paz mundial, con la decisión impensable de autorizar al gobierno ucranio el uso de misiles balísticos de largo alcance estadunidenses para atacar a Rusia.

El presidente Putin, como ya se esperaba, consideró la decisión del gobierno estadunidense, seguida del ataque con misiles Atacms por Ucrania, como una medida no focalizada, sino escalatoria. Ya Rusia había anunciado que si Estados Unidos daba ese paso, el Kremlin consideraría a terceros países que armaran a Ucrania como partes beligerantes involucradas; que modificaría su doctrina nuclear para reducir las condiciones que ameritarían una represalia atómica por parte de Rusia y que respondería ante cualquier agresión como el gobierno ruso lo estimara adecuado. En seguimiento a dichas advertencias, el presidente Putin ha suscrito ya esa nueva doctrina nuclear y se ha activado una enorme tensión mundial, mayor que en otras ocasiones.