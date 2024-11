Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 25 de noviembre de 2024, p. 13

Trabajadoras de Morena encargadas de la limpieza en las distintas oficinas del partido fueron notificadas de que al inicio del próximo año serán dadas de baja y posteriormente recontratadas bajo out-sourcing. Pasarán así a formar parte de una empresa que les bajará su salario mensual al sueldo mínimo, con una merma de 2 mil 400 pesos.

La mayoría tiene más de cuatro años laborando para el partido, tiempo en el que obtuvieron su plaza y seguridad social, lo cual perderán con este ajuste, relataron varias trabajadoras bajo la condición del anonimato.

En tanto, a quienes trabajaban sólo fines de semanas, les exigieron acumular 48 horas laborales. Pe-se a que explicaron a sus superiores que muchas de ellas buscaron esa opción porque tienen hijos y son jefas de familia, les aclararon que son las nuevas condiciones pa-ra continuar.

Para las acciones de limpieza, el partido cuenta con una veintena de personas en su plantilla, casi todas mujeres, que se encargan del aseo de al menos cuatro inmuebles, así como de la bodega del partido en la colonia Doctores.

Desde hace unas semanas les piden portar los uniformes de la empresa Drogba, misma que será su representación patronal para 2025. De lo contrario, nos avisaron que nos darán las gracias bajo la advertencia de que no habrá liquidación por la antigüedad laboral. Uno de sus superiores les expuso que aquí no están liquidando a nadie, que cuando a él también lo corrieron de su trabajo, le dieron las gracias y se fue sin liquidación .