Lunes 25 de noviembre de 2024, p. 12

Emma Coronel Aispuro, esposa del encarcelado narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, fue invitada de honor en la Gala Miss Guatemala-EU 2024, que se llevó a cabo ayer en el Celebrity Centre International en Los Ángeles.

La esposa de El Chapo posteó en su red social un flyer (anuncio) del even-to donde publicitó su participación.

De acuerdo con la página del evento, el objetivo es recaudar fondos para los niños de escasos recursos de la Fundación Love and Care for Our Children.

No es la primera vez que la esposa del capo asiste a un acto de este tipo. En septiembre pasado, abrió y cerró el desfile de colección April Black Diamond en Milán, Italia.

En septiembre de 2023, Emma Coronel fue puesta en libertad en Estados Unidos tras cumplir casi dos de tres años de condena por narcotráfico y blanqueo de dinero.