De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 25 de noviembre de 2024, p. 5

En el contexto del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, el gobierno federal lanzará una campaña permanente para frenar este tipo de abusos.

Citlalli Hernández, quien ocupará la titularidad de la Secretaría de las Mujeres, anunció el arranque de una serie de mensajes con los que se busca que hombres y mujeres reflexionen sobre este tema. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que en la actualidad no sólo es tiempo de mujeres, sino que es tiempo de mujeres sin violencia , nombre que llevará la campaña.

Durante un acto para dar a conocer el programa Pensión Mujeres Bienestar en el municipio de Álvaro Obregón, Michoacán, la mandataria reconoció que hay violencia en nuestro país contra las mujeres. ¿Y cuál es el fondo?, pienso yo: pues es discriminación, es vernos a las mujeres como si fueran menos .

Esta campaña, explicó, tiene que ver con eso, con el reconocimiento de que las mujeres debemos tener todos nuestros derechos, tan es así que fue una de nuestras primeras acciones . Recordó que a nivel constitucional se definió la igualdad sustantiva y ya se prohíbe la diferencia salarial entre trabajadoras y varones, o la violencia contra las mujeres.

Somos iguales