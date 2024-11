A su vez, Enrique Beltrán Santes, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, llevó el proceso penal contra el ex gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca por delincuencia organizada y lavado de dinero. En mayo de 2022, el entonces presidente de la comisión para la verdad y acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas Rodríguez, lamentó el auto de conclusión del asunto que eximió a dos integrantes del grupo criminal Los Tilos, del ilícito de delincuencia organizada, investigados por su participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural.

Everardo Maya Arias, cuando fue juez tercero de distrito en materia de amparo y juicios federales en el estado de México, concedió un amparo para que otro juzgador federal dejara sin efectos su resolución de diciembre de 2023, en la que se negó al ex alcalde José Luis Abarca la sustitución de prisión preventiva por otra medida no privativa de libertad en reclusión. Ello, porque en su solicitud de amparo Abarca manifestó problemas de salud .

Entre ellos se encuentra el magistrado que participa en la mañanera de los jueces José Manuel Torres Ángel, quien junto con sus colegas confirmó la sentencia absolutoria para la ex secretaria de Desarrollo Social por el tema de la llamada estafa maestra. La decisión impide una nueva persecución penal contra la ex funcionaria relacionada con el juicio por el que pasó tres años en prisión acusada de ejercicio indebido del servicio público y de ser responsable del desvío de más de 5 mil millones de pesos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Se trata de algunos de los 349 jueces y 510 magistrados que tomaron la decisión de no contender en la votación popular y dejar el cargo para garantizar su indemnización. Incluso en el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador fueron señalados de obstaculizar el acceso de la justicia.

Enrique Beltrán Santes, quien era juez segundo de distrito de procesos penales federales del estado de México, consideró que los imputados ya habían sido juzgados por este delito; por lo tanto, no podrían ser procesados nuevamente; sin embargo, el juzgador no estimó que en su momento su puesta en libertad ocurrió por falta de elementos, no porque se resolvió en definitiva el asunto.

En la lista de declinaciones también esta el juez de distrito Marco Antonio Beltrán Moreno, quien en mayo de este año publicó un video en redes sociales donde pidió a Estados Unidos y a la ONU intervenir en las elecciones presidenciales mexicanas. En una de las conferencia matutinas del presidente López Obrador se destacó que el juez es el mismo que en 2023 ordenó cambiar la prisión preventiva justificada al ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge Angulo.

Otra jueza es Abigail Ocampo Álvarez, quien otorgó un amparo a Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, que dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso que un juez de control le dictó por el delito de acopio de armas, aunque no implicaba su liberación.

La impartidora de justicia concedió la protección de la justicia federal al hermano de El Mencho para el efecto de que el juez de la causa reponga el procedimiento y emita una nueva resolución.

Pide votar por jueza

Durante un encuentro con vecinos de la colonia Buenos Aires, de Pachuca, Guillermo Olivares Reyna, secretario de Gobierno de Hidalgo, pidió a los asistentes apoyar a la jueza del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo Karina Vértiz Marín, en el próximo proceso electoral para elegir a juzgadores. Es una personalidad muy distinguida y se las presento porque hoy en día está en pleno el proceso de la renovación de las autoridades judiciales .

Con información de Ricardo Montoya