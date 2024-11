Malinchistas todos los dueños, incluido Amaury, quien, pese a ser el más obligado a trabajar fuerzas básicas porque el reglamento del club no admite foráneos, se va por vericuetos y prefiere sumar estadunidenses de origen mexicano que no aportan… América volvió por sus fueros, tiene opción de tomar desquite ante el Toluca por la reciente paliza sufrida y, sobre todo, revivió el sueño del tricampeonato. Los Diablos, junto con Cruz Azul, Tigres, Pumas y Monterrey calientan motores tras la última fecha FIFA del año.

¿Dónde quedó el control para evitar el acceso a estadios de quienes portan armas?… Resulta evidente que la Liga colombiana (Dimayor) no ha cumplido con los requisitos de seguridad… A Juárez lo persigue una cámara que le quiere leer los labios por si acaso suelta un improperio, no le pierde movimiento. A la campaña se han sumado periodistas y jugadores con frases absurdas, xenófobas, como extranjero , uno no se aguanta una persona de esas o no lo conozco, pero da la impresión que no es un buen tipo .

La Liga Mx Femenil es un partido de tenis, y cuando está de por medio el título, el clásico regio obsequia episodios extraordinarios. Intenso y vibrante juego brindaron el viernes Amazonas y Rayadas en la cancha de El Volcán. La rivalidad es tanta que hubo matices heroicos de algunas jugadoras negadas a dejar la lucha y abandonar a sus compañeras en plena refriega, como La Maga Lizbeth Ovalle, quien soportó durísimas entradas. Para el desenlace, este lunes, las felinas tienen ventaja mínima con el gol de Greta Espinoza.

El futbol de mujeres, tan desdeñado por el grueso de los equipos, es un éxito en la capital neoleonesa que presume tener al par de escuadras más poderosas. Cuando hay calidad la gente responde: al partido de ida asistieron 32 mil 500 aficionados, para la vuelta, el Gigante de Acero (53 mil 500 butacas) ofertó boletos a precios accesibles y espera un lleno… La plantilla de la UANL es dominante con 6 cetros, única bicampeona, pero Rayadas está en plan ascendente, es el actual campeón (tres títulos) y fue líder a lo largo del torneo.

El Tri rescató ante Honduras el boleto a la Final Four y Javier Aguirre tuvo el detalle de destacar el trabajo de Martín Anselmi, estratega de La Máquina. El Vasco se dejó de inventos y capitalizó lo bien aceitado que tiene el técnico argentino a su equipo, más otras asociaciones del Toluca y América… Si Pedro Páramo y Los recuerdos del porvenir son padres de Cien años de soledad, pero el premio Nobel fue para Gabriel García Márquez, ¿por qué no aprovechar, también en el futbol, la inspiración y el sudor de otros?