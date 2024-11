A

ntes que nada, y para contrarrestar la propaganda aquí y en todo mundo: es falso que la derecha haya triunfado con un gran mandato popular, lo cual ha llevado a un sinnúmero de analistas progresistas aquí y en otras partes del planeta a proclamar que Estados Unidos ahora sí mostró sus colores verdaderos de país racista, misógino y xenofóbico, entre otras cosas. Vale subrayar, como La Jornada reportó (https://www.jornada.com.mx/2024/11/ 13/mundo/024n1mun), que Trump ganó la presidencia con poco más de un tercio del total del electorado, o sea, una minoría de los que tienen derecho al voto en este país.

Ahora se cuenta con más datos –aún preliminares– del lentísimo conteo, que ponen en contexto el triunfo de la derecha. Trump ganó con uno de los márgenes más reducidos del voto popular desde el siglo XIX, calculó el New York Times, con ventaja de 1.6 por ciento sobre Kamala Harris. Más aún, todo indica que no ganará la mayoría del voto popular emitido (ahora es de 49.9 por ciento). El hecho de que 40 por ciento del electorado no participó en la elección significa que Trump ganó con menos de la mitad de ese 60 por ciento del electorado que acudió a las urnas. Aunque él sigue declarando que “ America nos dio un mandato sin precedente y poderoso”, en realidad ganó la Casa Blanca con un tercio del electorado. O dicho de otra manera, una mayoría abrumadora de dos tercios del electorado no votó por él.