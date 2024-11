E

l salario de una trabajadora del servicio doméstico en Los Ángeles, California, comienza en 25 dólares la hora (500 pesos). En las 4 horas que emplea para hacer la limpieza de un departamento gana 100 dólares (2 mil pesos). Este servicio generalmente lo prestan agencias que ocupan a personas indocumentadas y a últimas fechas comienzan a escasear. Es que faltan pocos días para que Trump tome posesión y el temor va inundando el ambiente. No salen a la calle, no quieren ser capturadas y deportadas a México.

Defensa de nuestros paisanos

Sin las remesas de nuestros paisanos, la economía del país se iría a pique (recíprocamente, sin su trabajo, la de Estados Unidos sufriría grave daño). Personas que desempeñan el oficio de limpieza doméstica y otros son las que envían a sus familiares 300 dólares al mes. En conjunto, alrededor de 50 mil millones anuales. En los 6 años de la 4T han remitido 332 mil 296 millones de dólares. Calculados con una cotización promedio en torno a 18 pesos por dólar, las remesas suman 6 billones de pesos (a septiembre de este año). Si faltara su contribución, la economía del país se iría a pique. Algunos estados como Michoacán, Jalisco y Puebla tienen alta dependencia. La presidenta Sheinbaum se ha comprometido a defenderlos frente a las amenazas de Trump. La encomienda al canciller Juan Ramón de la Fuente es que los consulados los apoyen en todo.

Partido de malandros

Está fuera de discusión que hace falta un partido político de oposición fuerte que haga contrapeso a Morena si no queremos regresar a los viejos tiempos del priísmo, pero el único que se apunta hasta el momento es el que quieren formar los náufragos del Frente Amplio, una de las organizaciones que alienta Claudio X. González. Aparece como coordinador el perredista Guadalupe Acosta Naranjo rodeado por personajes como Emilio Álvarez Icaza, Leonardo Valdés, Gustavo Madero. Sólo faltaron los Chuchos Zambrano y Ortega en la fotografía. Según Acosta Naranjo, pedirán su registro al INE el 20 de enero y cumplirán con el requisto de celebrar 200 asambleas distritales.

El secuestro de la chef

Aunque la atención está puesta en Sinaloa, Guerrero y Chiapas, las condiciones de inseguridad que prevalecen en Morelos deberían ameritar pronta atención antes de que se salgan de control… sino es que ya se salieron. Cuautla es la segunda ciudad de más importancia de la entidad y los asesinatos son algo de todos los días. El pago de piso está obligando a pequeños comerciantes a cerrar sus negocios. Oaxtepec ha estado sin servicio de taxis en forma intermitente porque los hampones no los dejan trabajar si no pagan sumas de dinero que están fuera de su alcance. El plagio de la chef Zahie Téllez y su esposo, Alberto Escobar, en la autopista México-Cuernavaca cuando detuvieron su automóvil para que la jueza del Master Chef atendiera una entrevista por zoom tuvo un final feliz, fueron rescatados. Pero no corren la misma suerte la mayoría de las víctimas.